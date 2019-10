Trump: «Niente visto a chi non può pagare l'assicurazione sanitaria»

WASHINGTON - Nuova stretta sull'immigrazione da parte di Donald Trump, che ha deciso di negare il visto dal 3 novembre a coloro che non saranno coperti dall'assicurazione sanitaria entro 30 giorni dal loro ingresso negli Usa o che non sono in grado di dimostrare di avere i mezzi per pagare i costi dell'assistenza medica.

La nuova regola non verrà applicata ai richiedenti asilo, ai rifugiati, ai bambini e neppure ai residenti permanenti. Ma potrebbe essere applicata al coniuge o ai genitori di cittadini Usa, con conseguenze sulle famiglie che tentano di portare i loro famigliari negli Stati Uniti.

"Il nostro sistema sanitario è alle prese con le sfide causate dalle spese mediche non pagate e il problema peggiora ammettendo migliaia di immigrati che non hanno dimostrato alcuna capacità di pagare i costi delle spese sanitarie", ha sottolineato il tycoon.