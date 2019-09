«Impeachment necessario»

WASHINGTON - La maggioranza degli americani è convinta che l'apertura dell'indagine per impeachment in Congresso sia stata una scelta necessaria. È quanto emerge da un sondaggio Cbs/YouGov, secondo il quale a favore è il 55% degli intervistati, mentre il 45% è contrario.

"Talpa" sotto protezione - Intanto la "talpa" della telefonata fra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky è stata messa sotto protezione dalle autorità federali, che temono per la sua sicurezza. Lo riportano i media Usa citando una lettera del legale della talpa, Andrew Bakaj, secondo la quale il numero uno dell'intelligence americana ha attivato le «appropriate risorse» per proteggere la persona in questione.

Trump: «Voglio incontrarla» - Trump chiede intanto di incontrare la talpa e avverte: potrebbero esserci gravi conseguenze per chi ha passato le informazioni. «Questa persona stava spiando il presidente americano?», twitta Trump. «Come ogni americano merito di incontrare il mio accusatore», che «ha scritto cose terribili dicendo che sarei stato io a dirle. Non solo voglio incontrare il mio accusatore, che ha presentato informazioni di seconda e terza mano, ma voglio incontrare la persona che gli ha dato le informazioni», ha scritto.

Biden ai media: «Non invitate più Giuliani» - Joe Biden scrive ai big della tv Usa e chiede di non invitare più Rudy Giuliani, il legale personale di Donald Trump, ai loro programmi per discutere dell'Ucrainagate. L'accusa all'ex sindaco di New York è di gettare fango sulla famiglia del candidato democratico alla Casa Bianca, diffondendo teorie false e complottiste per conto del presidente Donald Trump. La missiva è firmata dai responsabili della campagna dell'ex vicepresidente americano ed è stata inviata ai Ceo di Abc, Cbs, Nbc, Cnn e Fox News.