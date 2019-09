Le Pen "indesiderata", non sarà ai funerali di Chirac

PARIGI - I familiari e l'entourage del defunto ex presidente francese, Jacques Chirac, «non auspicavano» la presenza della presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, ai funerali solenni di domani a Saint-Sulpice. La leader dell'estrema destra ha fatto sapere questa sera che non sarà presente, nonostante avesse annunciato fin da venerdì di volerci essere.

Ai microfoni di France Info, Le Pen ha comunicato che «la famiglia Chirac non auspica che siano rispettati gli usi repubblicani e ha espresso il suo disaccordo con la nostra presenza, dunque noi non andremo».

Fonti giornalistiche riferiscono che la famiglia Chirac aveva appreso sabato dalla stampa della decisione di Marine Le Pen di intervenire alla messa solenne ed aveva manifestato subito contrarietà. I familiari non avrebbero potuto impedire a Le Pen, a qualsiasi altro deputato come lei o ad altre autorità dello Stato, di intervenire alle esequie di un ex presidente, in quanto la legge prevede sia un loro diritto.