Hillary Clinton si riprende la scena. E potrebbe candidarsi di nuovo

NEW YORK - Attacca Donald Trump duramente, come mai negli ultimi anni. E conquista la televisione americana con una raffica di interviste. Hillary Clinton si riaffaccia a gamba tesa sulla scena politica americana dopo la scottante sconfitta del 2016 alle elezioni, tanto da spingere diversi osservatori a interrogarsi sulla possibilità che Hillary possa candidarsi nuovamente.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni e supposizioni, ma molti si chiedono se una nuova sfida fra Trump e Clinton sia possibile per il 2020, con l'ex candidata assetata per una rivincita.

Per ora restano comunque rumors visto che la serie di interviste in programma per Hillary Clinton sembra legata alla promozione del libro scritto con la figlia Chelsea che uscirà l'1 ottobre e che è dedicato alle donne coraggiose che hanno fatto la storia.

In un'intervista alla Cbs che andrà in onda nelle prossime ore e di cui sono stati diffusi alcuni estratti, Clinton parla di Trump come di un «presidente illegittimo» e precisa: le cose che sono accadute nella campagna elettorale del 2016 «non si ripeteranno».