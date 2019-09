LONDRA - «Questo Parlamento è morto», non ha maggioranze o proposte alternative sulla Brexit oltre il rifiuto del no deal e i deputati che continuano a rinviare lo sbocco di elezioni anticipate sono «codardi». È il durissimo contrattacco lanciato alla ripresa dei Comuni dall'attorney general Geoffrey Cox, a nome del governo Tory di Boris Johnson, in risposta alle critiche incassate per il verdetto della Corte Suprema sull'illegittimità della sospensione di Westminster.

Frasi che hanno scatenato richieste di ritrattazione e dimissioni. Il ministro Cox ha sfidato le opposizioni a sostenere con maggioranza semplice una legge ad hoc per la fine anticipata della legislatura, con l'indicazione esplicita di una data per il voto, se non si fidano di una mozione del governo per la convocazione delle urne (già bloccata due volte in mancanza del necessario quorum dei due terzi).

Dal fronte opposto è stato tuttavia ripetuto che prima delle elezioni occorre assicurare che non vi sia una Brexit no deal e che in mancanza d'accordi di divorzio sia chiesto e ottenuto un rinvio dell'uscita dall'Ue oltre il 31 ottobre: data che invece Johnson continua a indicare come invalicabile malgrado la legge anti-no deal già approvata dalle Camere. Ma soprattutto sono scattate le proteste contro i toni dell'attorney general: sollecitato a ritirare o dimettersi da vari deputati laburisti, LibDem e indipendentisti scozzesi. Ma anche l'invito a essere «più cauto nel linguaggio» dall'ex ministro della Giustizia David Gauke, un Tory moderato, e a evitare «la pericolosa» retorica da «popolo contro Parlamento o contro giudici o establishment in genere».