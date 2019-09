È stato Trump a decidere di non attaccare l'Iran

Donald Trump ha deciso da solo lo scorso giugno di non attaccare l'Iran dopo l'abbattimento del drone americano. Una decisione che ha colto di sorpresa la Casa Bianca, il vice presidente Mike Pence e il segretario di Stato Mike Pompeo, tutti e due all'oscuro della marcia indietro del presidente americano.

A ricostruire il dietro le quinte delle convulse ore in cui tutto era pronto per colpire l'Iran ma poi Trump ha deciso di non procedere con il raid è il New York Times, sottolineando come a distanza di mesi Trump si trova ora in una situazione analoga.

Secondo alcuni osservatori, il dietrofront di giugno mette ora Trump all'angolo complicando la strategia americana con Teheran. «Trump è imprigionato in una scatola che ha lui stesso creato. Ha messo in atto politiche che hanno assicurato una risposta aggressiva da parte dell'Iran ma non è pronto a rispondere e gli iraniani lo sanno», afferma Philip Gordon, consigliere per il Medio Oriente di Barack Obama.