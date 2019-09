Maduro vuole i missili al confine con la Colombia

CARACAS - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato che schiererà un "sistema missilistico di difesa antiaerea" sul confine con la Colombia, dopo aver dichiarato che il suo omologo colombiano Iván Duque avrebbe intenzione di creare un pretesto per attaccare militarmente il paese e poi montare uno "show politico" al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

«Il subpresidente Iván Duque ha un piano di provocazione per il mese di settembre, intende creare un pretesto, attaccare il territorio venezuelano per andare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e organizzare uno show politico al costo di un conflitto armato», ha detto Maduro in un discorso alla televisione di stato.

Il presidente venezuelano ha sottolineato che «è per questo che ieri ho decretato l'allerta arancione per tutte le truppe delle forze armate nazionali al confine colombiano, per proteggere la sovranità della terra venezuelana, la pace».

«Le truppe sono già schierate e ora stiamo per schierare il sistema missilistico di difesa antiaerea», ha detto Maduro, aggiungendo che «il Venezuela vuole la pace con la Colombia».