Sì dei Comuni alla legge anti-no deal

LONDRA - La Camera dei Comuni ha votato oggi a favore della legge anti-no deal promossa dalle opposizioni e da un gruppo di ribelli Tory (frattanto espulsi) per cercare di imporre un rinvio della Brexit in mancanza di accordo con l'Ue alla scadenza del 31 ottobre.

A favore hanno votato 329 deputati, contro 300. Il risultato conferma sul merito del testo la sconfitta subita ieri dal governo di Boris Johnson sulla calendarizzazione della legge. Ora è prevista un'ulteriore lettura tecnica ai Comuni, poi il passaggio domani ai Lord.

Allarme ridimensionato - La Banca d'Inghilterra (Bank of England, BoE) ridimensiona i suoi allarmi per le temute conseguenze di un'eventuale hard Brexit: un'uscita senz'accordo (no deal) della Gran Bretagna dall'Ue. Lo sottolinea oggi il governatore Mark Carney, da sempre fra le voci più preoccupate per gli effetti di un taglio netto da Bruxelles, visto come potenzialmente disastroso da molti settori del business, indicando uno scenario se non altro «meno grave» rispetto alle stime precedenti dell'istituto di emissione.

In una lettera inviata a una commissione parlamentare, Carney evidenzia «i miglioramenti nei preparativi» verso un simile epilogo. Miglioramenti che consentono ora a suo dire di ridimensionare, seppure in parte, le previsioni relative al «peggiore scenario di un'uscita disordinata» tracciate dalla medesima BoE in un rapporto pubblicato a novembre.