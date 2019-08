Brexit, al via le proteste

LONDRA - Centinaia di manifestanti hanno già bloccato l'area dei palazzi governativi a Londra in quella che si prospetta una giornata di protesta in tutto il Regno Unito in seguito alla richiesta del primo ministro Boris Johnson di sospendere il parlamento per alcune settimane

Dimostranti si sono radunati davanti a Downing Street, la sede del governo britannico scandendo slogan come "Boris Johnson vergognati!", con cartelli e numerose bandiere europee.

Decine di cortei sono previsti in tutto il Paese, con oltre 30 manifestazioni organizzate in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord per una mobilitazione sotto lo slogan "Fermare il golpe, difendere la democrazia".

Da un palco allestito davanti a Downing Street la ministro ombra degli Interni, la laburista Diane Abbott, ha parlato alla folla radunata comunicando il sostegno alla mobilitazione del leader del Labour Jeremy Corbyn.

Intanto il laburista John McDonnell, cancelliere dello scacchiere ombra, ha esortato i deputati laburisti ad unirsi alla protesta che è ormai in corso su gran parte del territorio nazionale; una folla di oltre mille persone si è radunata ai Cathedral Gardens nel centro di Manchester, simile concentrazione si registra anche a York mentre sui social network cominciano a circolare le immagini di cortei in varie città, da Sheffield a Newcastle. Si attendono dimostrazioni anche a Birmingham, Liverpool, Glasgow, Swansea, Leeds, Belfast, Bristol e Aberdeen. Il gruppo di sinistra 'Momentum' ha lanciato un appello ai suoi membri per "occupare ponti e bloccare strade", scrive il Guardian.

