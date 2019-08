Di Maio: «Siamo al lavoro sulle cose da fare»

ROMA - «Stamattina siamo al lavoro sui temi, sui contenuti, sulle cose da fare. E subito. Il dibattito sugli incarichi non ha mai appassionato il Movimento 5 Stelle». Lo scrive Luigi Di Maio, capo politico dei pentastellati, in un post in cui annuncia di essere al lavoro con i parlamentari sul programma.

«Adesso dobbiamo mettere al centro le persone e i loro problemi. Impostiamo un metodo di lavoro per rimettere al centro i cittadini e stamani siamo qui, alla Camera, proprio per questo. Grazie ai capigruppo, ai capicommissione, a ogni singolo eletto, a tutti gli attivisti che stanno investendo tempo ed energie per continuare a realizzare il nostro programma di Governo», scrive il capo politico del M5s su Facebook.