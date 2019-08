Di Maio: «C'è l'accordo con il Pd per Conte premier»

ROMA - «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Partito democratico affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S Luigi di Maio dopo le consultazioni al Quirinale.

«In questi anni il nostro obiettivo è sempre stato cambiare guardando a un progetto per l'Italia di grande respiro, che mettesse al centro la persona ed i beni essenziali», ha affermato Di Maio, aggiungendo che «Giuseppe Conte è un grande interprete di un nuovo umanesimo. Uomo di grande coraggio che ha dimostrato di servire il Paese con spirito disinteressato e di abnegazione».

Conte convocato per le 9.30 di domani - Il presidente Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale per domattina alle 9.30, per le consultazioni per la creazione di un nuovo governo.