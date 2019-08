Conte si dimette: «La crisi è stata innescata dalle parole di Salvini»

ROMA - Giuseppe Conte ha annunciato che si dimette da presidente del Consiglio: «Il Governo si arresta qui».

«Ho chiesto di intervenire per riferire sulla crisi di governo innescata dalle dichiarazioni del ministro dell'interno e leader di una delle due forza di maggioranza», ha affermato il premier nel suo intervento in Senato.

«L'8 agosto Salvini ha diramato una nota con cui si diceva che la Lega poneva fine alla sua esperienza e voleva le urne. Ha quindi chiesto la calendarizzazione di comunicazioni. Oggetto grave che comporta conseguenze gravi», ha affermato il premier.

Questo passaggio «merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. Io ho garantito che questa sarebbe stata un'esperienza di governo all'insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada».

«I tempi di questa decisione espongono a gravi rischi il nostro Paese - ha detto Conte - la decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell'interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito».

«Con i tempi di questa crisi si mette il Paese a rischio di ritrovarsi in esercizio provvisorio».

Dal presidente della Repubblica - «Mi recherò, alla fine del dibattito, dal presidente della Repubblica per comunicargli l'interruzione dell'esperienza di governo e rassegnare nelle sue mani le dimissioni da presidente del Consiglio».

«La decisione della Lega che ha presentato la mozione di sfiducia e ne ha chiesto l'immediata calendarizzazione oltreché le dichiarazioni e i comportamenti, chiari e univoci, mi impongono di interrompere qui questa esperienza di governo», ha detto.

«Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato», ha concluso il premier.

Interviene Matteo Salvini - Le prime parole di Matteo Salvini: «Rifarei tutto quello che ho fatto. Partendo dal presupposto che sono un uomo libero e non ho paura del giudizio degli italiani».

«Se questo governo si è interrotto è perché da mesi c’erano in consiglio dei ministri e in parlamento dei Signor No che bloccavano tutto».

«Agli italiani vorrei offrire un futuro di benessere, prosperità, crescita. Come può pensare qualcuno di riportare al governo Renzi che gli italiani hanno buttato fuori dalla porta?».

«Se qualcuno da settimane, se non da mesi, pensava a un cambio di alleanza, "molliamo quei rompipalle della Lega e ingoiamo il Pd", non aveva che da dirlo. Noi non abbiamo paura».

Anche se «la via maestra è quella delle elezioni, perché niente e nessuno meglio del popolo italiano potrà giudicare», la Lega «non ha paura di andare avanti e concludere il percorso» di riforme del governo. «Volete tagliare i parlamentari e poi andare a votare? Ci siamo», ha detto Salvini.