LONDRA - Una stretta sulla sicurezza e un piano anticrimine, che prevede fra l'altro una ristrutturazione del sistema carcerario da 2,5 miliardi di sterline (circa 3,1 miliardi di franchi), è stato annunciato dal primo ministro britannico Boris Johnson in un articolo sul Mail on Sunday.

«Il tempo della pietà è finito», ha detto Johnson riferendosi ai crescenti accoltellamenti e alle violenze perpetrate dalle gang, promettendo nuove carceri e più poteri alla polizia per riprendere il controllo delle strade. Un piano - osserva il settimanale on line - con il quale il leader dei conservatori tenta di riaffermare la reputazione dei Tory come il partito della legge e dell'ordine, ribadendo la possibilità di nuove elezioni in autunno.

«Dobbiamo usare la mano dura sul crimine», afferma, anche se questo «significa scontrarsi duramente con i criminali». E condanna «una crescente cultura dell'insolenza» da parte delle gang che pensano di poter distruggere vite impunemente.