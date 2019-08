Mozione di sfiducia per Giuseppe Conte

ROMA - In Italia la Lega ha depositato in Senato la mozione di sfiducia al premier, Giuseppe Conte, a prima firma del capogruppo Massimiliano Romeo.

«Il Presidente del Consiglio non era presente in aula, nel momento delle votazioni sulle mozioni» sulla Tav (la linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Torino alla città francese Lione) «per ribadire l'indirizzo favorevole alla realizzazione dell'opera che egli stesso aveva dichiarato pochi giorni prima nell'altro ramo del Parlamento e si è verificata la situazione paradossale che ha visto due membri del governo presenti esprimere due pareri contrastanti», scrive la Lega nella mozione di sfiducia. «Le stesse divergenze si sono registrate su altri temi prioritari dell'agenda di governo quali la giustizia, l'autonomia e le misure della prossima manovra».

«Troppi no fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta. Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona», afferma il partito guidato da Matteo Salvini. Che ribadisce su Twitter: «Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L'Italia dei Sì non aspetta, la parola subito al Popolo!». Su Twitter anche il video che ritrae il leader leghista commosso al comizio di ieri sera a Pescara.

Avanza quindi la drammatizzazione della crisi, ma, al momento, non è previsto alcun incontro oggi al Quirinale fra il premier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le tensioni nel governo con la crisi e lo spettro di elezioni in autunno pesano indistintamente su tutto il listino di Borsa, con Piazza Affari che peggiora e il Ftse Mib che lascia sul terreno il 2,3% a 20'360 punti. Mentre lo spread tra Btp e Bund - il differenziale di rendimento fra i buoni del tesoro italiani e i corrispondenti titoli tedeschi - è salito a 239 punti base con il rendimento del decennale all'1,8%. Male soprattutto le banche: Ubi perde il 5,84%, Bper il 5,7%, Mps il 5,69%, Unicredit il 5,71%.

Ieri sera Salvini ha lanciato la sua corsa a premier, ma Conte ha intenzione di portare la crisi in Parlamento: «Farò in modo che sia la più trasparente della storia della vita repubblicana», ha detto sempre ieri sera il premier. «Non spetta a Salvini convocare le Camere», ha sottolineato Conte ricordando che ora spetta al ministro «spiegare al Paese le ragioni che lo portano a interrompere bruscamente» l'azione di governo. Conte ha anche annunciato che contatterà i presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico per la riconvocazione delle Camere.

Conferenza capigruppo del Senato lunedì - La Presidente del Senato italiano Elisabetta Casellati ha convocato la Conferenza dei Capigruppo per lunedì 12 agosto alle ore 16. È quanto si legge in una nota.

Nella conferenza sarà fissata la data della discussione della mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte presentata oggi dalla Lega. Non ci sono dunque paletti temporali fissati dal regolamento che stabiliscono un data esatta in cui l'Assemblea è chiamata ad esprimersi.

Le mozioni di sfiducia devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti del Senato, così come si legge nel regolamento di Palazzo Madama, e vengono discusse nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla loro presentazione. Sia quelle di fiducia che quelle di sfiducia al Governo devono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.