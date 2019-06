ISTANBUL - Hanno espresso il loro voto i due principali sfidanti per la poltrona di sindaco di Istanbul, dove oggi si ripetono le elezioni comunali dopo il controverso annullamento della vittoria del candidato dell'opposizione Chp Ekrem Imamoglu dello scorso 31 marzo.

«A fine giornata tutto sarà bellissimo», ha detto Imamoglu, riferendosi allo slogan diventato virale della sua campagna elettorale, dopo aver votato a Beylikdüzü, la municipalità nella periferia europea che ha governato negli ultimi 5 anni.

"Oggi parleranno gli elettori e saranno loro a decidere", è stato invece il commento dell'ex premier Binali Yildirim, candidato dell'Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che ha votato nel suo seggio di Tuzla, alla periferia asiatica della città.

«In una città come Istanbul l'elezione del sindaco non si sarebbe dovuta fare in questo modo. Ora gli elettori prenderanno la decisione più opportuna per Istanbul», ha detto dal canto suo il presidente Erdogan dopo aver espresso il suo voto nelle elezioni comunali, di cui ha fortemente voluto la ripetizione dopo la vittoria di Imamoglu del 31 marzo scorso.

«Ci siamo impegnati per far tornare quelli che erano fuori da Istanbul (per le vacanze). Credo che la partecipazione sarà alta», ha aggiunto Erdogan all'uscita dal suo seggio nel quartiere asiatico di Üsküdar, spiegando che resterà in città per seguire i risultati.

KEYSTONE/EPA (AKIN CELIKTAS)