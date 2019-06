Restano in corsa Johnson, Gove e Hunt

LONDRA - Restano in tre in gara per la successione a Theresa May come leader Tory e prossimo premier britannico: Boris Johnson, con 157 voti, Michael Gove, con 61, Jeremy Hunt, con 59, tutti della leva dei 50enni e provenienti dall'élite di Oxford.

Eliminato invece Sajid Javid, figlio d'immigrati pachistani. Lo ha stabilito il quarto turno delle votazioni del gruppo parlamentare. Nel pomeriggio è in agenda un quinto round destinato a determinare i due che si contenderanno poi il ballottaggio finale fra gli iscritti del partito.

Johnson ha ampliato ulteriormente il suo vantaggio, guadagnando ancora 14 voti rispetto ai 143 ottenuti nella terza tornata di ieri. Alle sue spalle il ministro dell'Ambiente, Gove, ha da parte sua ottenuto 10 suffragi in più, scavalcando di misura l'attuale titolare degli Esteri, Hunt, finora sempre secondo ma cresciuto solo di 5 voti; Javid, ministro dell'Interno in carica, ha invece fatto un passo indietro, chiudendo ultimo a 34 voti (4 meno dei 38 di ieri).

Ora la partita si giocherà per il secondo posto all'ultimo voto tra Gove e Hunt, per stabilire chi dei due affronterà il favorito Johnson al ballottaggio di fronte alla platea dei circa 160.000 iscritti attraverso un voto postale il cui risultato verrà annunciato nella settimana del 22 luglio. Secondo i media, Johnson vorrebbe evitare un testa a testa con Gove, da cui fu 'tradito' tre anni fa dopo la campagna pro Leave condotta vittoriosamente in tandem per il referendum sulla Brexit. Il suo team pare tema che il ministro dell'Ambiente possa condurre una sfida con attacchi personali, colpi bassi e "trucchi" vari.