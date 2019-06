Brexit: Cleverly si ritira

LONDRA - Primo ritiro nella lunga lista dei pretendenti alla successione di Theresa May come leader Tory e premier britannico. A uscire di scena, prima ancora della formalizzazione delle dimissioni della May il 7 giugno e del via ufficiale alla corsa, è stato James Cleverly, 49 anni, deputato dal 2015, unico nero in lizza e viceministro per la Brexit.

Cleverly ha ringraziato per il sostegno ricevuto, ma ha ammesso di non avere grandi chance al momento di arrivare al ballottaggio finale essendo una figura «relativamente nuova». Ha poi ribadito che obiettivo del prossimo leader dovrà essere a suo giudizio quello di "attuare la Brexit" in tempi rapidi e passare poi «velocemente ad affrontare le altre importanti questioni che il Paese ha dinanzi a sé».

In corsa restano ora 12 pretendenti, in maggioranza euroscettici, ma i favori del pronostico sembrano concentrarsi su tre figure: l'ex ministro degli Esteri, Boris Johnson, "brexiteer" radicale pronto a parole anche a sostenere la soluzione d'un divorzio no deal dell'Ue; il ministro dell'Ambiente, Michael Gove, "brexiteer" pragmatico; e l'attuale titolare del Foreign Office, Jeremy Hunt, moderato, ma che proprio oggi ha ricevuto l'appoggio del collega euroscettico ultrà Liam Fox. Alle loro spalle, come outsider, potrebbero avere ancora carte da giocare il ministro dell'Interno, Sajid Javid, profilo simile a Hunt e figlio di immigrati musulmani pachistani, nonché gli ex ministri pro Leave Dominic Raab e Andrea Leadsom, la candidata donna di maggior peso.