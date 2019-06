Conte dà l'ultimatum a Salvini e di Maio, le repliche dei leader

ROMA - Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha dato ieri sera un ultimatum ai due vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi di Maio (Movimento 5 Stelle): «mi dicano se intendono proseguire con il Governo».

Le reazioni del leader del Carroccio non si è fatta attendere: «(...) Conte ha chiesto i fatti ed io sono per i fatti, lo vedremo nei prossimi giorni se alle parole seguiranno i fatti. L'Italia ha bisogno di sì», ha risposto il Salvini in collegamento in diretta alla trasmissione Quarta Repubblica.

«Non ho alcuna intenzione di far cadere il governo, ma il governo è pagato per fare, i ministri e i presidenti sono pagati per fare. Non è la Lega ma il Paese che ha le idee chiarissime». Bisogna dunque «resettare il codice degli appalti - ha concluso Salvini - aprire i cantieri e cancellare tutta quella burocrazia».

Dal canto suo, il leader del M5S ha chiesto subito un vertice governativo, ma è difficile che questo si svolga prima di venerdì. «Nessuno vuole vivacchiare. Siamo la prima forza politica in Parlamento, abbiamo sempre dimostrato lealtà a questo governo. Vogliamo andare avanti per continuare a dare risposte agli italiani. Non c'è altro tempo da perdere. Le parole più belle sono i fatti», ha spiegato il vicepremier intervistato dal Corriere della Sera.

Di Maio insiste sul fatto che bisogna rispettare il contratto, prima di affrontare altri temi, e torna a sollecitare un vertice di governo, «spero il prima possibile, io sono a completa disposizione. Per quanto riguarda il contratto, prima realizziamo tutti i punti. Di sicuro ora serve un'agenda con delle priorità che ci permetta di lavorare in maniera spedita e propositiva».

«Chi tradisce questo contratto - ha avvertito il leader del Movimento 5 Stelle - tradisce il Paese. Ed io di sicuro non voglio tradire i cittadini che ci hanno dato fiducia e continuano a credere in questo governo». Al leader della Lega che chiede flat tax e autonomia, risponde: «Se vogliamo farli subito noi siamo pronti. Siamo disponibili a discutere con la Lega faccia a faccia di queste proposte. Abbiamo sempre detto di sì a flat tax e autonomia, se fatta in un certo modo. Basta sedersi attorno a un tavolo e lavorare».

Il rimpasto? «A noi le poltrone non interessano - ha risposto Di Maio -. Quello che posso dirle è che in questi giorni ho sentito troppi attacchi ai ministri del Movimento: basta messaggi virtuali, ribadisco: io voglio solo lavorare seriamente».