ALGERI - Le elezioni presidenziali in Algeria in programma per il prossimo 4 luglio non si terranno. Lo ha annunciato il Consiglio costituzionale algerino in un comunicato diffuso oggi in cui si evoca «l'impossibilità» di organizzare la tornata elettorale.

Le uniche due candidature depositate ufficialmente sono state rigettate dal Consiglio costituzionale, senza spiegarne le ragioni.

Secondo il Consiglio tocca ora al Capo dello Stato fissare una nuova data.