I sovranisti avanzano. In crescita gli ecologisti

BRUXELLES - I sovranisti avanzano al Parlamento europeo, ma in maniera più contenuta del previsto nonostante le vittorie di Marine Le Pen in Francia, Matteo Salvini in Italia e Nigel Farage nel Regno Unito. Liberali ed ecologisti in crescita.

Il Partito Popolare Europeo (PPE, destra europeista) - con 179 seggi contro i 216 attuali - e i Socialdemocratici (S&D) - con 150 seggi contro 185 - rimangono le due principali formazioni dell'emiciclo europeo, perdono però la maggioranza.

Ora dovranno confrontarsi con gli ecologisti, che passano da 52 a 70 seggi, grazie ai buoni risultati ottenuti in Germania e Francia, e i liberali (Aldus), compreso il partito del presidente francese Emmanuel Macron, che ha vinto 107 seggi contro i 69 attuali.

In Italia la Lega è il primo partito col 34%. Crolla invece il Movimento 5 stelle al 17%. Il Pd è al secondo posto col 23%.

Tory, mai così male in quasi 200 anni - Il crollo del partito conservatore britannico alle Europee è il peggior risultato in quasi 200 anni. Lo riportano diversi quotidiani britannici che sottolineano che l'8,8% ottenuto dai Tory è il risultato più basso dal 1832.

Gilet gialli sotto l'uno per cento - Il movimento dei gilet gialli che per mesi ha tenuto apparentemente in scacco il governo Macron, non è riuscito a tradurre le contestazioni di piazza in consenso elettorale, raccogliendo con le due liste che ad esso si sono ispirate meno dell'uno per cento dei voti. Lo sottolinea Le Figaro.

La lista "Alleanza gialla", guidata dal cantante Francis Lalanne, ha raccolto circa lo 0,54% dei suffragi, pari a 122.332 voti, e la lista "Evoluzione cittadina" lo 0,01%, appena 2117 voti, secondo i dati forniti dal ministero dell'Interno francese: risultati lontani dalla soglia del 5% necessaria per mandare deputati al Parlamento europeo, ma anche da quella del 3 per cento necessaria per farsi rimborsare le spese sostenute per la campagna elettorale.