Hammond: «“Brexit No deal”? Significa elezioni»

LONDRA - La strada di una traumatica "Brexit no deal" rischia di esporre il governo del successore di Theresa May a «una mozione di sfiducia» a Westminster. E quindi alla prospettiva di elezioni politiche anticipate.

L'avvertimento arriva da Philip Hammond, cancelliere dello Scacchiere del gabinetto britannico uscente e capofila delle colombe Tory.

Commentando alla Bbc le intenzioni annunciate in questo senso da alcuni dei pretendenti favoriti per il dopo May - come Boris Johnson, Dominic Raab o Andrea Leadsom - Hammond non ha negato che un futuro premier possa scavalcare il Parlamento al riguardo. Ma ha notato che lo farebbe a rischio di «non durare molto».

Il cancelliere, che non ha chance di concorrere alla leadership, ma resta una figura influente nel partito, ha quindi ammonito a non illudersi di poter imporre a Bruxelles un nuovo accordo «senza ciò che non ci piace». Pretendere di rinegoziare il "backstop" sul confine in Irlanda (come chiede Raab) «sarebbe solo la foglia di fico di un'uscita no deal», ha detto.