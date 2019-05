Si vota anche in alcune città tedesche

BERLINO - Oltre che per le Europee, oggi in Germania si vota anche per l'elezione di diversi sindaci e consigli comunali; in diverse città della Sassonia, Brandeburgo e Turingia saranno un test importante in vista delle elezioni regionali, previste per settembre, in cui l'Afd potrebbe incassare risultati notevoli.

Tra le città in cui si vota oggi, quella più significativa è Brema, dove circa 480mila persone sono chiamate al voto e dove il risultato potrebbe, in particolare, avere conseguenze drastiche per la SPD e, per alcuni, anche per la coalizione di governo nazionale. Secondo i sondaggi, i socialdemocratici, che governano la città da 73 anni, sarebbero in crisi e si potrebbe addirittura registrare uno storico sorpasso da parte della Cdu: i democristiani sarebbero, secondo la Bild, al 28%, quattro punti sopra la Spd.