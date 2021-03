Un treno fra Roma e Milano che non lascia salire il Covid

ROMA - Una prima, che si spera possa fare scuola e ispirare la ripartenza di una mobilità ferroviaria fra regioni italiane nel segno della sicurezza e malgrado la situazione difficile e delicata. È stato presentato ieri da Trenitalia il treno “Covid free” fra Roma e Milano.

Si tratterà di una Freccia Rossa ad alta velocità, che compierà il tragitto nelle consuete 2 ore e 55 minuti. Ma si tratta dell'unica cosa normale, considerando che l'intero approccio al viaggio sarà modificato per garantire la sicurezza chi salirà a bordo.

Oltre al cordone di sanitario, infatti, tutti i passeggeri saranno tenuti a sottoporsi al tampone rapido prima di salire a bordo (inizialmente anche i vaccinati). Per questo, riportano i media italiani, sarà necessario recarsi in stazione un'ora prima della partenza effettiva.

Un risultato positivo, non solo bloccherà il viaggio ma attiverà il dispositivo di tracciamento e l'obbligo d'isolamento. Il biglietto pagato, potrà però essere riutilizzato.

A presentare la novità, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato italiane, Ganfranco Battisti, il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della regione lazio Nicola Zingaretti. I biglietti del primo treno, che inizierà a circolare da aprile saranno disponibili per prenotazione online nei prossimi giorni.

La novità di Trenitalia vuole tanto essere una chiave di volta, soprattutto in vista dell'estate. Come confermato anche dallo stesso Battisti: «Abbiamo scelto la tratta Roma-Milano per la fase iniziale di test. Implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche estive». Fra queste, situazione Covid permettendo, mete popolari come Venezia e Firenze.