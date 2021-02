EasyJet in volo anche da Bergamo

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

BERGAMO - La compagnia aerea easyJet ha deciso di sbarcare anche a Bergamo, da cui offrirà voli principalmente per la Sardegna.

Il primo viaggio da parte della compagnia britannica dall'aeroporto di Orio al Serio sarà verso Olbia alla fine di maggio, come comunica il quotidiano la Repubblica.

È un forte segnale di scommessa per il vettore, colpito come tutti da una crisi pesantissima per il settore dell'aviazione, ed è anche un'occhiata di sfida verso il concorrente low-cost Ryanair, che è presente all'aeroporto di Bergamo dal lontano 2003.

La Lombardia «rappresenta un mercato chiave per easyJet», ha detto il vettore in una dichiarazione in cui ha spiegato l'importanza del mercato lombardo.

Solo i prossimi mesi potranno dare un'idea più chiara sulla situazione dei viaggi, che potrebbe rilevarsi sotto le aspettative anche per la prossima estate.