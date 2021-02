Elon Musk twitta, i Bitcoin volano

NEW YORK - Elon Musk sembra nutrire una vera passione per le criptovalute. Il Ceo di Tesla, che solamente pochi giorni fa ha annunciato l'acquisto di 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin, ha fatto nuovamente salire il valore della più famosa criptovaluta.

In un tweet, pubblicato nelle scorse ore, il multimiliardario americano ha postato il fotomontaggio dell'anello tratto da "Il Signore degli Anelli" con, in trasparenza, i loghi e i nomi di alcune criptomonete e - facendo il verso all'opera di Tolkien - la frase «una moneta per governarli tutti».

Senza grandi sorprese, il "cinguettio" di Musk ha avuto un effetto immediato e il Bitcoin ha fatto registrare, in pochi minuti, un boost del 3% rispetto alla chiusura di ieri.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, il Bitcoin viene scambiato a 47'756 dollari.