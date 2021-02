Un'isola energetica... nel Mare del Nord

COPENAGHEN - La Danimarca ha approvato un piano per costruire un'isola artificiale nel Mare del Nord che potrebbe generare energia eolica per almeno tre milioni di famiglie.

A giugno dello scorso anno, il Parlamento aveva adottato un quadro politico ambientale volto a ridurre le emissioni di CO2 del Paese del 70% entro il 2030 con l'introduzione dei primi "hub energetici" del mondo sull'isola di Bornholm nel Mar Baltico e nel Mare del Nord.

In una riunione tenutasi giovedì scorso, il Parlamento ha fatto un ulteriore passo approvando il piano per costruire l'hub del Mare del Nord su un'isola artificiale, con un parco eolico che inizialmente fornirà tre gigawatt di elettricità. Secondo il ministero del Clima, dell'Energia e dei Servizi pubblici, questo potrebbe essere aumentato fino a 10 GW, sufficienti per 10 milioni di famiglie, molto più del necessario per la popolazione danese che comprende 5,8 milioni abitanti.

"Chiaramente è un po' troppo per la sola Danimarca e questo è anche il motivo per cui consideriamo il piano come parte di un progetto europeo più ampio", ha detto il ministro per il Clima Dan Jorgensen, spiegando che l'intenzione del Paese è quello di esportare l'energia in eccesso nel resto dell'Europa.