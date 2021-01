Airbnb cancella e blocca le prenotazioni a Washington

WASHINGTON - Airbnb cancellerà le prenotazioni a Washington durante la settimana della cerimonia d'insediamento di Joe Biden. Il colosso degli affitti bloccherà inoltre la possibilità di effettuarne delle nuove nell'area.

La decisione è «in risposta alle richieste delle autorità locali, statali e federali» di non visitare la città nei prossimi giorni, annuncia Airbnb precisando di aver vietato dalla sua piattaforma «alcuni individui» associati alle proteste violente in Campidoglio.

Una capitale blindata - Già oggi lo stato di allerta è molto alto: Congresso blindato nel giorno in cui la Camera vota la mozione d'impeachment contro Donald Trump, Capitol Hill è presidiato dalla Guardia nazionale e protetto da un'alta recinzione metallica. Misure di sicurezza speciali anche per la residenza del vicepresidente Mike Pence, l'US Naval Observatory, dove nella notte i militari hanno innalzato tutto intorno una barriera di metallo. Nei giorni scorsi l'Fbi ha lanciato l'allarme per nuove proteste armate a Washington e in altri Stati americani in vista del giuramento di Joe Biden il 20 gennaio