Parler fa causa ad Amazon

NEW YORK - Parler, la piattaforma molto utilizzata negli ambienti dell'estrema destra, ha citato in giudizio Amazon che, disabilitandone i server, nelle scorse ore l'ha messa offline.

I gestori di Parler, riferisce la Cnn, accusano il colosso del web di violazione dell'antitrust, di aver infranto il contratto e d'interferenza nei rapporti commerciali dell'azienda con gli utenti.

Nella denuncia si chiede che un tribunale federale emani un ordine restrittivo temporaneo contro Amazon e definisce l'essere la disattivazione un «colpo mortale» per Parler. «Senza Amazon Web Services, Parler è finito in quanto non ha modo di andare online», si legge nel reclamo. «E un ritardo anche di un solo giorno» nel concedere l'ordine restrittivo «potrebbe anche far suonare la campana a morto per Parler, mentre il presidente Trump e altri si spostano su altre piattaforme».