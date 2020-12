Huawei costruirà la sua fabbrica europea a Brumath

SHENZEN / STRASBURGO - Huawei ha scelto il Business Park della città di Brumath, 17 chilometri a nord di Strasburgo, in Francia, vicino al confine tedesco, come sede del suo primo impianto di produzione in Europa. Lo hanno annunciato il leader mondiale delle telecomunicazioni e le autorità locali della Basso Reno in un comunicato congiunto diffuso ieri.

Con un investimento di 200 milioni di euro (ca. 216 milioni di franchi), lo stabilimento creerà inizialmente 300 posti di lavoro per poi passare a 500 sul lungo termine.