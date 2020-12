Non ha rimosso contenuti vietati: multa a Google

MOSCA - Un tribunale di Mosca ha inflitto a Google una multa di tre milioni di rubli, pari a oltre 36'000 franchi, con l'accusa di non aver rimosso dai risultati del motore di ricerca alcuni contenuti vietati in Russia.

Secondo l'agenzia statale che controlla le comunicazioni (Roskomnadzor), il gigante statunitense avrebbe violato ripetutamente le norme nazionali non cancellando dal motore di ricerca circa il 30% dei link a materiale ritenuto illegale dalle autorità.

Il Cremlino negli ultimi anni ha rafforzato il controllo statale su Internet e molti osservatori ritengono la stretta un modo per mettere a tacere il dissenso. L'agenzia France-Presse sottolinea che si tratta della quarta multa di questo tipo per Google in Russia e che nel 2018 il colosso americano aveva dovuto pagare 500.000 rubli per non aver rimosso le esortazioni dell'oppositore Alexei Navalny a protestare contro il governo.