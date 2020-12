SAN PAOLO - Primo volo commerciale per un Boeing 737 Max dopo oltre 20 mesi di stop a seguito di due gravi incidenti che hanno causato la morte di 346 persone.

Il volo numero 4104 della compagnia brasiliana Gol, con 160 passeggeri e sette membri d'equipaggio, è atterrato regolarmente oggi a Porto Alegre, due ore circa dopo il decollo da San Paolo, rivelano fonti locali.

La sospensione del 737 Max è stata decisa nel marzo 2019, quando le autorità aeronautiche di tutto il mondo decisero di bloccare a terra il bimotore della Boeing per permettere di correggere alcuni difetti di progettazione emersi dopo due drammatici incidenti. Il 29 ottobre 2018, un 737 Max dell'indonesiana Lion Air precipitò nel mare di Giava e il 10 marzo del 2019 un altro 737 Max della Ethiopian Airlines si schiantò al suolo poco dopo il decollo.

Nei mesi scorsi la Boeing ha eseguito numerosi voli di prova e lo scorso novembre ha ottenuto nuovamente la certificazione al volo del 737 Max da parte dell'Agenzia federale americana per l'aviazione. L'Anac, l'agenzia che regola i voli in Brasile, ha dato il via libera due settimane fa. La Gol ha sette aeromobili 737 Max nella sua flotta e prevede di rimetterli tutti in servizio entro la fine dell'anno.