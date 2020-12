Secondo maxi aumento di capitale per Tesla: cinque miliardi di dollari

WASHINGTON - Tesla getta le basi per la sua espansione globale e per la seconda volta in tre mesi annuncia un maxi aumento di capitale da cinque miliardi di dollari.

La nuova operazione è stata decisa a pochi giorni dell'ingresso del titolo della società californiana nell'indice S&P500, quello che a Wall Street comprende le 500 aziende col maggior valore di mercato, le più ricche. Elon Musk, insomma, il 21 dicembre si appresta a far entrare la sua creatura, il maggior produttore mondiale di auto elettriche, nel Gotha della finanza, con una capitalizzazione pari a 598 miliardi di dollari e un titolo che ha sfiorato nelle ultime ore i 649 dollari ad azione.

Solo dall'inizio dell'anno quest'ultimo è esploso del 667%. E la sua corsa sembra non fermarsi, dopo che nell'ultima settimana i rialzi hanno continuato a susseguirsi grazie alla decisione di Goldman Sachs di aumentare aumento il rating di Tesla da "neutral" a "buy", con il target price portato da 455 a 780 dollari.

La nuova imponente iniezione di liquidità permetterà ora alla società di proseguire nel suo programma di espansione in tutto il mondo, a partire dall'apertura di due stabilimenti, uno in Germania e l'altro in Texas. In base all'offerta presentata alla Sec, l'ente federale preposto alla vigilanza della Borsa, l'operazione di ricapitalizzazione sarà 'at the market', con le azioni che saranno vendute di volta in volta e a prezzo di mercato. E se nell'immediato la reazione di Wall Street fa perdere al titolo oltre il 2%, dopo la cavalcata delle ultime settimane, la gran parte degli investitori sembra benedire il nuovo aumento di capitale considerandolo la mossa giusta al momento giusto per incrementare il 'tesoretto' necessario ad aumentare le possibilità di spesa e finanziare l'espansione.