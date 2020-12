Ryanair scommette sui Boeing 737 Max, e ne ordina 75

NEW YORK / LONDRA - Ryanair ha deciso di ordinare altri 75 Boeing 737 Max, in quella che è un'importante iniezione di fiducia del velivolo rimasto a terra per oltre un anno in seguito a due incidenti mortali.

«Ryanair sta ancora una volta dando fiducia alla famiglia del Boeing 737. Noi crediamo in questo aereo e continueremo a lavorare per riguadagnare la fiducia di tutti i nostri clienti», ha dal canto suo affermato Dave Calhoun, l'amministratore delegato di Boeing.

Il MAX 737 della Boeing, lo ricordiamo, era stato bloccato a terra da marzo 2019 a seguito di due incidenti (in Etiopia e in Indonesia) che hanno causato la morte di 346 persone. I sinistri sono stati causati da guasti al sistema di controllo di volo degli aerei.

«Non dimenticheremo mai le vite perse nei due tragici incidenti che hanno portato alla decisione di sospendere le operazioni» del 737 Max, ha recentemente affermato Calhoun. «Questi eventi e le lezioni che abbiamo imparato hanno ridisegnato la nostra azienda e concentrato ancora di più l'attenzione sui nostri valori di sicurezza, qualità e integrità».

A Wall Street i titoli del colosso dell'aeronautica sono saliti del 5,5%, al livello più alto da marzo.