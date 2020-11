L'Ue porge la mano a Cuba contro il coronavirus

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

L'AVANA - Cuba e l'Unione europea (Ue) hanno firmato un accordo di cooperazione in esecuzione del progetto 'Salvare vite e mitigare l'impatto del Covid-19' nell'ambito del secondo Dialogo politico sullo sviluppo sostenibile. Lo riferisce l'agenzia di stampa Prensa Latina.

L'incontro, realizzato in forma virtuale, ha esaminato anche le priorità condivise in materia di sviluppo sostenibile, dando continuità alla prima riunione svoltasi nell'aprile 2019 in virtù dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione fra Cuba e l'Unione europea.

In un comunicato il ministero degli Esteri cubano ha ricordato che l'accordo stabilisce il finanziamento di 1,5 milioni di euro da parte della Ue, destinati alle azioni che si realizzeranno nell'isola caraibica per ridurre gli effetti nocivi dell'attuale pandemia.

«In un clima rispettoso e costruttivo - ha assicurato il comunicato - entrambe le delegazioni hanno anche fatto riferimento alle prospettive di collaborazione in differenti organismi multilaterali e hanno riaffermato il loro impegno per la cooperazione internazionale in materia di sviluppo sostenibile, e il loro deciso sostegno all'Accordo di Parigi».

Infine, durante l'incontro la delegazione cubana ha voluto sottolineare che l'embargo economico da parte degli Stati Uniti è l'ostacolo principale per il Paese nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu.