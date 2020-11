La Banca centrale europea «non può fallire»

BRUXELLES - «La Banca centrale europea per definizione non può fallire né finire i soldi», perché «in quanto sola istituzione che emette euro, sarà sempre in grado di generare liquidità aggiuntiva in base alle necessità»: lo ha detto la presidente Christine Lagarde rispondendo alle domande degli eurodeputati alla commissione economia del Parlamento Ue.

Lagarde ha spiegato che anche qualora vi fossero perdite, «non impedirebbero l'abilità della Bce di perseguire e mantenere la stabilità dei prezzi».