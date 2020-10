Mitsubishi Heavy congela il progetto "SpaceJet"

Giornalista in formazione

TOKYO - La Mitsubishi Heavy congela gli investimenti per lo sviluppo del progetto del primo velivolo per passeggeri interamente Made in Japan a causa della crisi senza precedenti del trasporto aereo generata dalla pandemia globale.

«Ci prendiamo una pausa, mettendo da parte per il momento scadenze specifiche, e congelando temporaneamente i fondi per il piano Mitsubishi SpaceJet», ha detto in una conferenza stampa online il presidente del gruppo, Seiji Izumisawa, durante la presentazione del piano triennale a partire dal 2021.

Mitsubishi Heavy continuerà comunque a lavorare per ottenere i necessari requisiti per l'approvazione del primo aeromobile commerciale, che verranno elaborati su 3.900 ore di test di volo. Il budget verrà ridotto significativamente a 20 miliardi di dollari tra il 2021 e il 2023, dai 60 miliardi spesi nel solo 2020.

Le consegne del primo velivolo da trasporto a basso impatto ambientale alla All Nippon Airways (Ana) dovevano avvenire inizialmente nel 2013, ed erano poi state posticipate al 2021, con il governo di Tokyo tra i maggiori sostenitori del progetto per poter competere adeguatamente con i principali player dell'industria.

Attraverso lo SpaceJet il Giappone sarebbe tornato per la prima volta in 50 anni sul mercato con la produzione degli aeromobili nel settore commerciale, dai tempi del NAMC YS-11, l'aereo di linea turboelica costruito dal consorzio Nihon Aircraft a inizio degli anni '60. Prima della pandemia la Mitsubishi Heavy stimava una domanda di 5.000 aeroplani da trasporto con una capienza fino a 100 passeggeri nei prossimi 20 anni.