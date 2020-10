Un raro diamante rosa da (almeno) 38 milioni di dollari

GINEVRA - È un diamante ultra raro quello che andrà all'asta il mese prossimo proprio in Svizzera. Sotheby's ha stimato il suo valore a 38 milioni di dollari (34,6 milioni di franchi).

La pietra da 14.83 carati, soprannominata "The Spirit of the Rose" in onore del leggendario battello "Le Spectre de la rose", è stata scoperta nel 2017 in Russia. Il gioiello è stato ricavato da un diamante grezzo da 27.85 carati, la più grande pietra rosa trovata nel paese.

Per raggiungere la forma ovale finale è stato necessario un lavoro di circa un anno.

Prima di arrivare a Ginevra ed essere battuto all'asta, la pietra potrà essere ammirata ad Hong Kong, Singapore e Taipei.

I diamanti rosa negli ultimi anni hanno registrato un'impennata del loro valore. Nel 2017 sempre Sotheby's aveva venduto un diamante rosa da 59.6 carati a 71,2 milioni di dollari (divenendo così il gioiello più costoso al mondo venduto all'asta).

Settimana scorsa la stessa casa d'aste ha venduto un diamante (non rosa) di 102,39 carati a 15,7 milioni dollari.

