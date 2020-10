I Boeing 747 della British Airways "riposano" al Cotsworld Airport

LONDRA - I Boeing 747 della British Airways non voleranno più. Complice la crisi legata al coronavirus che ha colpito l'intero settore, i Jumbo Jet sono stati parcheggiati al Cotsworld airport di Kemble, nel Regno Unito.

L'ultimo volo è stato effettuato giovedì. «Sarà una giornata difficile per tutti alla British Airways» aveva dichiarato il direttore generale della compagnia Alex Cruz mercoledì.

Erano cinquant'anni che l'aereo per eccellenza solcava i cieli di tutto il mondo, tanto da guadagnarsi il soprannome di "regina dei cieli".

E la British Airways era tra le ultime compagnie ad utilizzarli ancora per il trasporto del passeggeri. Per il momento a volare rimarrà soltanto qualche esemplare per il trasporto delle merci (come ad esempio gli Air Force One).

Un aereo che ha anche fatto parte della storia del cinema (ben 777 sono le pellicole in cui appare), ma che è stato anche al centro di alcuni fatti storici e incidenti, come quello che causò 583 morti nel 1977 a Tenerife.

