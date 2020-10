I social davanti al Senato

WASHINGTON - Gli amministratori delegato di Facebook, Google e Twitter, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey, hanno accettato di testimoniare (virtualmente) davanti alla commissione commercio del Senato il 28 ottobre, meno di una settimana prima delle elezioni.

Lo riferisce Politico. Sarà la seconda audizione quest'anno al Congresso dei vertici delle tre società, dopo quella in estate davanti alla commissione antitrust della Camera.

I Ceo hanno concordato di deporre dopo che la commissione aveva approvato all'unanimità un provvedimento per la loro citazione.

L'udienza riguarderà non solo la protezione di cui godono le compagnie internet in termini di responsabilità - una priorità chiave per Trump - ma anche la privacy dei dati e il loro consolidamento come media.