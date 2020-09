La California non venderà più auto a benzina a partire dal 2035

LOS ANGELES - Svolta verde per la California. Lo Stato, che è la quinta economia al mondo, fermerà le vendite di auto passeggeri a benzina nel 2035, in quella che è considerata una fuga in avanti ecologista e una prima assoluta per gli Stati Uniti.

«Per decenni abbiamo consentito alle auto di inquinare l'aria che i nostri figli e le nostre famiglie respirano», afferma il governatore della California Gavin Newsom, «meritate un'auto che non causi l'asma ai vostri figli», aggiunge.

Le autorità della California delineeranno le norme necessarie per far sì che tutte le auto nuove vendute nello Stato siano elettriche o a zero emissioni entro il 2035. Inoltre le case automobilistiche avranno tempo fino al 2045 per assicurarsi che i camion e altri tipi di veicoli siano a emissioni zero.