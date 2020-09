Oracle si prende TikTok, Microsoft fuori

WASHINGTON - Oracle ha vinto la gara per l'acquisizione delle attività dell'app cinese TikTok negli Stati Uniti, battendo così Microsoft. Lo scrive il Wall Street Journal, citando una persona a conoscenza del dossier.

ByteDance, che possiede il social, ha indicato che Oracle sarà il suo «partner tecnologico», ma non è chiaro se ciò significhi che controllerà la maggioranza dell'app. La società di Redwood è dal canto suo pronta ad annunciare TikTok come «fidato partner tecnologico» negli Stati Uniti, ma l'accordo probabilmente non sarà strutturato come una vendita completa, secondo la fonte del quotidiano finanziario.

Il prossimo passo spetta alla Casa Bianca e alla commissione per gli investimenti stranieri negli Stati Uniti, che devono approvare l'intesa. Oracle è una delle poche aziende della Silicon Valley pubblicamente alleate del presidente Donald Trump.

TikTok, accusata anche in Europa di non trattare in maniera trasparente i dati degli utenti, è rimasta invischiata nelle tensioni commerciali in corso tra Washington e Pechino. A inizio agosto Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone al social di cedere le proprie attività negli Stati Uniti a un compratore americano entro metà settembre o essere vietata.

Intanto Microsoft ha annunciato che la sua offerta per acquistare TikTok è stata rifiutata da ByteDance, alla vigilia della scadenza del 15 settembre fissata da Donald Trump per la messa al bando della popolare app.