Huawei lancia il nuovo Watch Fit, le FreeBuds 3 e il MateBook X Pro

SHENZHEN - Huawei ha annunciato un ampliamento della sua gamma di accessori, annunciando il Watch GT 2 Pro, il Watch Fit, e gli auricolari Freelace Pro e Freebuds Pro, con incrementato il sistema di riduzione dei rumori esterni "noise canceling".

I nuovi prodotti sono stati presentati dal Direttore esecutivo dell'azienda, Richard Yu, durante la Conferenza degli Sviluppatori Huawei, trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ufficiale dell'azienda.

Tra questi, due nuovi notebook: l'Huawei MateBook 14, caratterizzato da un design elegante, e il MateBook X, pensato per il mercato professionale.

Per quanto riguarda il GT2 Pro, arrivato alla terza generazione, si arricchisce di una ricarica wireless e di una batteria potenziata, in grado di assicurare fino a 15 giorni di utilizzo. Il Watch Fit è invece pensato per gli amanti dell'allenamento e del fitness, con sistemi di monitoraggio, reminders e decine di modalità di allenamento, ha spiegato Yu.

Per ciò che concerne gli auricolari, i nuovi FreeBuds Pro offrono principalmente la rimozione del rumore e la connessione simultanea a due device.

Come spiegato dal Ceo, i prodotti fanno parte di una nuova strategia a lungo termine per i prossimi 5-10 anni per Huawei: Si tratta dell'AI Seamless life. Il focus è ampiamente legato alla tecnologia dell'Internet delle cose (Internet of Things, IoT), ed è stata chiamata 1+8+N. Il codice significa l'importanza d'innovare i prodotti 1 (lo smartphone) + 8 (altri otto prodotti, tra cui il pc, tablet, la televisione, gli airpods) + N, che rappresenta tutti i prodotti legati all'IoT.

Keystone