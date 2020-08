Record per la Mela: vale 2'000 miliardi di dollari

CUPERTINO - Record assoluto per Apple, segnando un balzo del 59% nel 2020, e Cupertino raggiunge una capitalizzazione di mercato di 2'000 miliardi di dollari, divenendo la prima società americana a toccare il traguardo.

Ad Apple ci sono voluti 42 anni per arrivare a valere 1.000 miliardi di dollari, ma le sono serviti solo due anni per arrivare ai 2'000 miliardi. Anzi, volendo essere ancora più pignoli - come riporta il New York Times - il secondo bilione è frutto delle ultime 21 settimane.

All'apertura dei mercati, Apple ha fatto segnare un incremento dell'1,2%, portando il titolo a 467,78 dollari e oltrepassando lo storico traguardo.