TikTok, «sconcerto» per la mossa di Trump

PECHINO - TikTok minaccia un'azione legale negli Stati Uniti contro l'ordine firmato dal presidente Donald Trump, che obbliga la cinese ByteDance a vendere la partecipazione nelle operazioni di TikTok negli Usa.

In una nota TikTok esprime il suo «sconcerto» per l'ordine esecutivo di Trump, affermando che è stato emesso «senza seguire alcuna regolare procedura».

«Per quasi un anno abbiamo tentato in buona fede di relazionarci con il Governo degli Stati Uniti per concordare una soluzione costruttiva alle preoccupazioni espresse. Ci siamo invece dovuti confrontare con un'Amministrazione che non ha considerato i fatti, ha dettato i termini di un accordo senza attenersi alle normali procedure legali e ha tentato d'intromettersi nelle trattative tra due aziende private», si legge.

Nella nota si ribadisce inoltre che «TikTok non ha mai condiviso i dati dei suoi utenti con il Governo cinese, né censurato alcun contenuto su richiesta di quest'ultimo». Quindi l'appello agli utenti americani: «Vogliamo che i 100 milioni di americani che amano la nostra piattaforma, perché è il luogo dove si esprimono, divertono e incontrano gli altri, sappiano questo: TikTok non ha mai esitato, e non esiterà mai, nel suo impegno nei vostri confronti. Le nostre priorità sono la sicurezza, protezione e fiducia della nostra community - sempre. In qualità di nostri utenti, creator, partner e membri della famiglia TikTok in America, avete il diritto di esprimere le vostre opinioni con i vostri rappresentanti eletti, fino alla Casa Bianca. Avete il diritto di farvi ascoltare».