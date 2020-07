Microsoft è in trattative per acquistare TikTok

NEW YORK - Microsoft è in trattative per acquistare la popolare app TikTok, attualmente controllata dalla cinese ByteDance. Lo riporta il New York Times citando fonti vicine al dossier.

Non è chiaro, si spiega, quanto sia avanzato lo stato dei negoziati tra il colosso informatico fondato da Bill Gates e il social media valutato circa 100 miliardi di dollari (circa 97 miliardi di franchi).

Il ruolo di Trump - Il presidente degli Usa Donald Trump è pronto a ordinare alla cinese ByteDance di cedere la sua quota nella popolare app TikTok, che ha sede negli Usa ed è accusata di essere diventata uno strumento nelle mani di Pechino per spiare gli americani. L'annuncio della decisione, come riporta l'agenzia Bloomberg, sarebbe imminente.

Da tempo gli Usa indagano sui potenziali rischi per la sicurezza nazionale legati a TikTok.