Harley-Davidson valuta l'addio ad alcuni mercati

NEW YORK - Harley Davidson chiude il secondo trimestre con ricavi in calo del 53% a 669,3 milioni di dollari e perdite per 92,2 milioni.

Nel comunicare i risultati la società annuncia la sua intenzione di «concentrarsi su circa 50 mercati soprattutto in Nord America, Europa e in alcune ree dell'Asia Pacifico che rappresentano la maggioranza dei volumi e della crescita potenziale. La società sta valutando l'uscita dai mercati internazionali dove i volumi e la redditività non sono in linea con la futura strategia».