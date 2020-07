Sudafrica, un aiuto di 4,3 miliardi per contrastare il coronavirus

PRETORIA - Il Fondo monetario internazionale (Fmi), secondo quanto comunica sul proprio sito web, ha approvato un prestito di 4,3 miliardi di dollari al Sudafrica per aiutare il Paese a far fronte all'impatto devastante della pandemia di coronavirus. Il Sudafrica è la nazione più colpita del continente africano con 452'529 casi di Covid-19 confermati.

Questa è la prima volta che il Sudafrica riceve un prestito dal Fmi. Il ministro delle Finanze sudafricano, Tito Mboweni, ha dichiarato che le risorse saranno impiegate per la ripresa economica e per gli interventi in risposta all'emergenza virus, che comprendono il sostegno al sistema della sanità pubblica e l'aiuto agli operatori sanitari che lavorano in prima linea.

A causa della pandemia, il Sudafrica ha ricevuto prestiti dalla Nuova banca di sviluppo e dalla Banca africana di sviluppo per un totale di quasi 1,3 miliardi di dollari.