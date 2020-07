Test Covid congiunti per rilanciare i viaggi

LONDRA - Un programma di test per il coronavirus congiunto tra Stati Uniti ed Europa. È quanto chiedono le principali compagnie aeree in una lettera inviata alle rispettive autorità, per facilitare la ripresa dei viaggi.

Si tratta di una missiva, riferisce Bbc News online, che include tra i firmatari i capi del Gruppo International Airlines (Iag) - che possiede British Airways - American Airlines, United Airlines e Lufthansa.

«Data l'importanza indiscussa dei viaggi aerei transatlantici per l'economia globale e per la ripresa economica delle nostre attività, riteniamo che sia fondamentale trovare un modo per riaprire i servizi aerei tra Stati Uniti ed Europa», afferma la lettera, inviata in particolare al vicepresidente americano Mike Pence e alla commissaria europeo per gli affari interni Ylva Johansson.

«Riconosciamo che i test presentano una serie di sfide, tuttavia riteniamo che un programma di test pilota per il mercato transatlantico possa essere un'eccellente opportunità per il governo e l'industria di lavorare insieme», si legge ancora nella lettera.

Attualmente l'Unione europea non consente visite dagli Stati Uniti, che a loro volta impongono restrizioni alla maggior parte dei passeggeri in arrivo dall'Europa.