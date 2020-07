Home working, a discrezione delle aziende dal 1° agosto

LONDRA - Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che a partire dal primo agosto le indicazioni sul telelavoro verranno lasciate a discrezione delle aziende.

Fino a oggi valeva il suggerimento del governo che lo raccomandava. Johnson ha sottolineato di voler allentare le misure ancora previste dal lockdown per «dare speranza alle persone e fiducia alle aziende».

Johnson ha sottolineato che l'auspicio è di un ritorno a una «significativa» normalità nel Regno Unito alla metà di novembre, con le rimanenti restrizioni dovute alla pandemia da coronavirus da sollevare «possibilmente per Natale». Il primo ministro ha spiegato che il piano resta condizionato, ma che il Paese può vincere questa «lunga battaglia» contro il virus, annunciando in una conferenza stampa a Downing Street una nuova tornata di riaperture a partire dal primo agosto, tra cui i luoghi di svago come sale da bowling e per il pattinaggio oltre ai saloni di bellezza.

Restano invece chiusi i club notturni, ma riprendono le performance live al chiuso e in parte gli eventi sportivi. Verranno inoltre consentite le celebrazioni di matrimoni con la partecipazione di 30 persone al massimo.