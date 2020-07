Tinder lancerà presto un sistema di videochat interno

NEW YORK - Sono parecchi i single che, durante il lockdown, hanno continuato a "swipare" in cerca dell'anima gemella o semplicemente qualcuno d'interessante. Una volta trovato qualcuno d'interessante e fatto un match, l'unica soluzione poteva essere... fare una videochattata usando un programma esterno come Skype, Zoom o Facetime.

Non più, almeno in alcuni paesi al mondo, perché Tinder lancerà il suo programma di videochat interno. Stando all'indiscrezione, pubblicata da diversi portali hi-tech, la nuova funzione sarà disponibile negli States (Virginia, Illinois, Georgia e Colorado) così come Brasile, Australia, Spagna, Italia, Francia, Vietnam, Indonesia, Corea del Sud, Taiwan, Tailandia, Perù e Cile.

Il sistema, spiega Tinder, era stato già testato in precedenza ma non era mai stato ritenuto valido. Con la pandemia diffusa a livello mondiale tutto è cambiato: «Di questi tempi la gente preferisce scambiare quattro chiacchiere in remoto prima di incontrarsi per bere una cosa o un appuntamento».